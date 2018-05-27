На Одещині троє чоловіків вбили та обікрали місцеву жительку. ВІДЕО

Пані мешкала сама, інколи до неї в гості заходили родичі та друзі. Того дня як завжди до жінки прийшли сусіди, однак побачили страшну картину… Всі речі розкидані, а на підлозі лежить їхня вже бездиханна подруга. Трохи оговтавшись від шоку, люди швидко викликали поліцію. Коли приїхали правоохоронці - з’ясували, що на 68-річну жінку напали троє людей.