Шестеро людей отруїлись насмерть алкогольним сурогатом. ВІДЕО
Шестеро людей отруїлись насмерть алкогольним сурогатом. ВІДЕО
Під Києвом загинуло 6 людей! Трагедія сталась ввечері у місті Бориспіль. Трьох чоловіків та жінок віком від 32 до 52 років доставили до районної лікарні. Не приходячи до тями всі вони померли. Як з’ясувалося, напередодні постраждалі в одній компанії випивали сурогатний алкоголь. Саму ж каністру правоохоронці вилучили і направили на експертизу. На часі поліцейські порушили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".
|
26.05.2018 | 20:00
|
26.05.2018 | 19:00
|
26.05.2018 | 16:01
|
26.05.2018 | 14:00
|
26.05.2018 | 12:00
|
26.05.2018 | 11:00
|
26.05.2018 | 10:00
|
26.05.2018 | 09:00
|
25.05.2018 | 23:15
|
25.05.2018 | 22:45
|
25.05.2018 | 22:15
|
25.05.2018 | 21:45
|
25.05.2018 | 21:15
|
25.05.2018 | 20:46
|
25.05.2018 | 20:15
|
25.05.2018 | 19:50
-
- 1 з 1028
- ››