На Волині засудили француза за підготовку терористичного акту. ВІДЕО
На Волині засудили француза за підготовку терористичного акту. ВІДЕО
На Волині до шести років позбавлення волі засудили громадянина франції. Іноземець готувався до теракту. Щоправда, втілити свої злочинні наміри збирався не в Україні, а у себе на Батьківщині – у Франції.
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