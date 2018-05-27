У Борисполі правоохоронці затримали наркокур’єра з майже 4 кг кокаїну. ВІДЕО
У Борисполі правоохоронці затримали наркокур’єра з майже 4 кг кокаїну. ВІДЕО
Із валізами на вихід! У Борисполі правоохоронці затримали підозрілого чоловіка. Як виявилось, він віз із собою наркотики. Разом із спеціально навченими собаками чоловіка та його валізу обшукали прямо в аеропорту Бориспіль. Чорні пакети з білим порошком були ретельно замасковані та сховані на дні сумки…
|
27.05.2018 | 12:00
|
27.05.2018 | 11:00
|
26.05.2018 | 20:00
|
26.05.2018 | 19:00
|
26.05.2018 | 16:01
|
26.05.2018 | 14:00
|
26.05.2018 | 12:00
|
26.05.2018 | 11:00
|
26.05.2018 | 10:00
|
26.05.2018 | 09:00
|
25.05.2018 | 23:15
|
25.05.2018 | 22:45
|
25.05.2018 | 22:15
|
25.05.2018 | 21:45
|
25.05.2018 | 21:15
|
25.05.2018 | 20:46
-
- 1 з 1029
- ››