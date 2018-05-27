У Борисполі правоохоронці затримали наркокур’єра з майже 4 кг кокаїну. ВІДЕО

У Борисполі правоохоронці затримали наркокур’єра з майже 4 кг кокаїну. ВІДЕО

12:00 27.05.2018

Із валізами на вихід! У Борисполі правоохоронці затримали підозрілого чоловіка. Як виявилось, він віз із собою наркотики. Разом із спеціально навченими собаками чоловіка та його валізу обшукали прямо в аеропорту Бориспіль. Чорні пакети з білим порошком були ретельно замасковані та сховані на дні сумки…

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