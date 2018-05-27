На Київщині затримані іноземці, які вибивали борг у бізнесмена. ВІДЕО

На Київщині затримані іноземці, які вибивали борг у бізнесмена. ВІДЕО

16:00 27.05.2018

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затримали учасників організованого угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні людей, силовому «віджимі» бізнесу, майна та вимаганні грошей у столичному регіоні. До його складу входять вихідці з Північного Кавказу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що зловмисники отримали замовлення від комерсанта «вибити» двадцять тисяч доларів США з бізнес-партнера, які той начебто заборгував.

Співробітники СБУ задокументували, що члени групи для отримання суми погрожували бізнесмену фізичною розправою, зокрема нанесенням тяжким тілесних ушкоджень.

Оперативники спецслужби зафіксували передачу учасникам угруповання авансу та «взяли» чотирьох зловмисників під час отримання вісімнадцяти тисяч американських доларів поряд з рестораном на трасі Київ-Бориспіль. Згодом був затриманий і замовник вимагання грошей.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки у чотирьох фігурантів справи.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затримали учасників організованого угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні людей, силовому «віджимі» бізнесу, майна та вимаганні грошей у столичному регіоні. До його складу входять вихідці з Північного Кавказу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що зловмисники отримали замовлення від комерсанта «вибити» двадцять тисяч доларів США з бізнес-партнера, які той начебто заборгував.

Співробітники СБУ задокументували, що члени групи для отримання суми погрожували бізнесмену фізичною розправою, зокрема нанесенням тяжким тілесних ушкоджень.

Оперативники спецслужби зафіксували передачу учасникам угруповання авансу та «взяли» чотирьох зловмисників під час отримання вісімнадцяти тисяч американських доларів поряд з рестораном на трасі Київ-Бориспіль. Згодом був затриманий і замовник вимагання грошей.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки у чотирьох фігурантів справи.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4810#.2oPqUglU.dpbs

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