Резонансний вибух у Затоці стався під час спроби підпалу, - поліція. ВІДЕО

Напередодні, близько шостої години вечора, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Затока стався вибух, в результаті якого один з відпочиваючих (27-річний чоловік) отримав термічні опіки рук, ніг та обличчя.

Наразі потерпілого доправлено до лікарні. На місці події під керівництвом начальника ГУНП області Дмитра Головіна продовжують працювати вибухотехніки та посилена слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського відділу поліції. Причини та обставини вибуху з’ясовуються. Попередня причина – вибух газо-повітряної суміші при підготовці до підпалу.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області