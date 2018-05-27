На Черкащині поліція затримала учасників озброєного нападу на водія. ВІДЕО

Працівники сектору реагування патрульної поліції Барського відділення поліції затримали злочинну групу з трьох осіб, які, озброївшись пістолетом, вчинили розбійний напад на місцевого жителя та заволоділи його автомобілем "Аudi А4».29-річний мешканець Барського району звернувся в поліцію відразу після нападу.

Потерпілий повідомив, що близько у м. Бар він зустрівся з трьома невідомими раніше йому чоловіками, які подзвонили з метою придбання автомобіля.Під час того, як він демонстрував можливості автомобіля потенційним покупцям, один з них приставив йому до голови пістолет та наказав вийти з іномарки.

Після цього злочинці на автомобілі потерпілого втекли.За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, для затримання злочинців задіяли оперативний план «Перехват» і поблизу с. Лука Барська підозрюваних зупинив екіпаж сектору реагування патрульної поліції.

Під час затримання зловмисники не наважилися вчинити опір поліцейським. На місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії. Слідчим вилучено пістолет, за допомогою якого зловмисники вчинили злочин. Його відправлено на експертизу.

За підозрою у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом вчинення розбою процесуально затримані троє осіб – 20-річний вінничанин та мешканці Жмеринського району віком 26 та 25 років. Усі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчий клопотатиме в суді про взяття усіх трьох під варту на період досудового розслідування.

Затриманих перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів на території області та України. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) проводяться слідчі дії для з’ясування усіх обставин правопорушення.

За цей злочин зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області