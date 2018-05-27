У Києві з рейок зійшов трамвай. ВІДЕО
У Києві з рейок зійшов трамвай. ВІДЕО
Комунальники годину чаклували над трамваєм. Врешті таки вдалося його поставити назад на рейки.
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