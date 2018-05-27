У Києві під час руху спалахнула автівка. ВІДЕО

У Києві серед білого дня на вулиці БарбЮса прямісінько під час руху загорівся легковик. Свідки кажуть, вогонь спалахнув за лічені секунди і так само швидко окутав усю машину, одним словом - розігрався не на жарт, до автівки навіть не можливо було наблизитись, щоб загасити пожежу. Ось цей чоловік, В’ячеслав все і чув, і бачив на власні очі.