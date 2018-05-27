Експерти назвали невиконані обіцянки Юрія Луценка. ВІДЕО
Експерти назвали невиконані обіцянки Юрія Луценка. ВІДЕО
Два останні роки Юрій Луценко - уособлення всієї української прокуратури. Він як досвідчений політик та оратор завжди впевнено почувається перед телекамерами, охоче спілкується з журналістами, першим звітує про гучні затримання і успішні спецоперації… Запевняє, що реформа його відомства триває. Та що б не обіцяв Юрій Луценко на численних брифінгах, Генеральна прокуратура й надалі, за словами експертів, залишається зашкарублою та корумпованою. Подробиці у сюжеті.
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