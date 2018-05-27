На Прикарпатті військовий жбурнув гранату у відвідувачів кафе. ВІДЕО
На Прикарпатті військовий жбурнув гранату у відвідувачів кафе. ВІДЕО
Від вибуху постраждали дев’ять відвідувачів розважального закладу в тому числі і його дружина. З місця події їх терміново забрали до лікарні.
|
27.05.2018 | 22:30
|
27.05.2018 | 22:00
|
27.05.2018 | 21:45
|
27.05.2018 | 21:30
|
27.05.2018 | 20:30
|
27.05.2018 | 19:30
|
27.05.2018 | 19:00
|
27.05.2018 | 18:00
|
27.05.2018 | 16:00
|
27.05.2018 | 14:00
|
27.05.2018 | 12:00
|
27.05.2018 | 11:00
|
26.05.2018 | 20:00
|
26.05.2018 | 19:00
|
26.05.2018 | 16:01
|
26.05.2018 | 14:00
-
- 1 з 1029
- ››