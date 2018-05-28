У Дніпрі СБУ взяла на хабарі старшого оперуповноваженого фіскальної служби. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ взяла на хабарі старшого оперуповноваженого фіскальної служби. ВІДЕО

16:00 28.05.2018

Співробітники СБ України викрили на систематичному отриманні хабарів старшого оперуповноваженого Головного управління Державної фіскальної служби Дніпропетровської області.

Оперативники спецслужби встановили, що майор податкової міліції щомісяця вимагав від місцевого підприємця талони на п’ятсот літрів бензину на суму приблизно шістнадцять тисяч гривень. За цю «винагороду» посадовець гарантував не притягувати комерсанта до кримінальної відповідальності за порушення вимог податкового законодавства.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із ресторанів обласного центру під час отримання чергової партії талонів.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з військовою прокуратурою, Департаментом захисту економіки поліції та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС Дніпропетровщини.

За матеріалами прес-центру СБУ

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