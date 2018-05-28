У Києві поліцейські затримали наркокур’єра на скутері. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали наркокур’єра на скутері. ВІДЕО
Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка пакетики з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Розпочато кримінальне провадження.
На вулиці Грушевського поліцейські полку поліції особливого призначення №2 помітили чоловіка, який у пішохідній зоні рухався на скутері. Правоохоронці зупинили правопорушника для перевірки документів та зробили зауваження.
Згодом під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка 12 поліетиленових пакетиків із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін. Для вилучення речових доказів та документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.
Для подальшого з’ясування обставин правопорушника доставили до управління поліції. Правоохоронці встановили, що це 28-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом за зберігання наркотиків.
Якщо в ході слідства буде встановлена причетність чоловіка до збуту наркотиків, його дії будуть перекваліфіковані на більш тяжкий злочин.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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