Експерти назвали невиконані обіцянки Юрія Луценка. ВІДЕО

Два останні роки Юрій Луценко - уособлення всієї української прокуратури. Він як досвідчений політик та оратор завжди впевнено почувається перед телекамерами, охоче спілкується з журналістами, першим звітує про гучні затримання і успішні спецоперації… Запевняє, що реформа його відомства триває. Та що б не обіцяв Юрій Луценко на численних брифінгах, Генеральна прокуратура й надалі, за словами експертів, залишається зашкарублою та корумпованою. Подробиці у сюжеті.