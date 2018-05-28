У Полтаві двоє поліцейських «погоріли» на хабарі. ВІДЕО

Або задоволення вирішили розтягнути, або не вірили у власні фізичні сили, і що дотягнуть купюри додому в чотирьох руках, тож гроші брали двома траншами.

І не лише це в огляді…

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