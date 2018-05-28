На Волині СБУ затримала на хабарі керівника підрозділу Держприкордонслужби. ВІДЕО

На Волині СБУ затримала на хабарі керівника підрозділу Держприкордонслужби. ВІДЕО

18:00 28.05.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника відділення інспекторів одного з прикордонних загонів у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що капітан систематично вимагав неправомірну вигоду за сприяння у незаконному переправленні цигарок через державний кордон України поза пунктами пропуску. Для маскування злочинної діяльності прикордонник як посередника для незаконної передачі коштів використовував місцевого жителя.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників після одержання чергового хабара у розмірі сімсот доларів США.

Раніше оперативники спецслужби задокументували два факти отримання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму п’ятсот американських доларів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

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