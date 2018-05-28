СБУ викрила громадян РФ на зборі інформації про підземні комунікації України. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили громадян РФ на спробі збору в інтересах країни-агресора інформації про системи підземних комунікацій об’єктів критичної інфраструктури нашої держави.

Правоохоронці встановили, що в січні поточного року двоє російських громадян – учасників руху так званих «дігерів» були завербовані представниками ФСБ РФ. За завданням «куратора» агенти повинні були збирати інформацію про підземні об’єкти, що розташовані, насамперед у великих промислових містах та столицях країн Європейського Союзу, а також в Україні.

Оперативники спецслужби викрили іноземців під час спроби несанкціонованого проникнення на територію однієї зі станцій Київського метрополітену.

Під огляду речей затриманих співробітники СБУ виявили альпіністське спорядження, технічні засоби фото- та відеофіксації, а також пристрої механічного злому для подолання систем охорони.

Зважуючи на те, що російські «дігери» не вчинили злочину та активно співпрацювали з вітчизняними правоохоронцями, українська сторона відстоюючи європейські цінності верховенства права, прийняла рішення щодо їх примусового повернення до РФ. Обом молодикам також забороно в’їзд на територію України терміном на п’ять років.

СБУ вкотре звертається до російських спецслужб не наражати на небезпеку своєю підривною діяльністю в нашій державі не лише жителів України та її гостей, але й громадян РФ, які також відвідують нашу країну, зокрема напередодні фіналу Ліги Чемпіонів.

За матеріалами прес-центру СБУ