Масові отруєння дітей у школах: дитячі забавки чи диверсії. ВІДЕО
Масові отруєння дітей у школах: дитячі забавки чи диверсії. ВІДЕО
Здається українські школи у прямому сенсі «лихоманить». Цьогоріч тільки за весну масових отруєнь дітей у школах не перелічити на пальцях однієї руки. Тож чи є між цими страшними історіями зв’язок?
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