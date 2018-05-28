На Сумщині конфлікт між рибалками та браконьєром закінчився стріляниною. ВІДЕО

На Сумщині конфлікт між рибалками та браконьєром закінчився стріляниною. ВІДЕО

19:30 28.05.2018

Двоє рибалок, син та батько близько шостої ранку прийшли на річку в селі Пирогівка, щоб порибалити. Але там натрапили на браконьєра. Чоловік плив неподалік берега на човні та розставляв сітки. Ясна річ, рибалкам такий його спосіб ловлі риби не сподобався. Зав’язалась розмова, потім пролунали погрози, дійшло й до штурханини. А потім браконьєр вистрелив одному з рибалок у живіт. Чоловік зараз у лікарні в тяжкому стані.

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