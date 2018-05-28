У Черкасах вбили депутата. ВІДЕО

Підійшовши впритул до вхідних дверей, головний поліцейський області і затримав порушника. Щоправда, йому в цьому допомогли колеги із спецпідрозділу. Вже всередині приміщення полісмени побачили розтяжку, на якій висіла граната. Без смертей нажаль не обійшлося. Зловмисник встиг вбити людину. За словами місцевих журналістів – це був депутат обласної ради. Зараз стрілок у лікарні, під конвоєм. Правоохоронцям ще доведеться з’ясувати – що змусило чоловіка піти на страшний злочин.