У Черкасах вбили депутата. ВІДЕО
У Черкасах вбили депутата. ВІДЕО
Підійшовши впритул до вхідних дверей, головний поліцейський області і затримав порушника. Щоправда, йому в цьому допомогли колеги із спецпідрозділу. Вже всередині приміщення полісмени побачили розтяжку, на якій висіла граната. Без смертей нажаль не обійшлося. Зловмисник встиг вбити людину. За словами місцевих журналістів – це був депутат обласної ради. Зараз стрілок у лікарні, під конвоєм. Правоохоронцям ще доведеться з’ясувати – що змусило чоловіка піти на страшний злочин.
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