Справедливість чи злочин – експерти про побиття охоронців представниками Нацкорпусу. ВІДЕО

Справедливість чи злочин – експерти про побиття охоронців представниками Нацкорпусу. ВІДЕО

20:30 28.05.2018

Вибуховими сумішами представники Національного корпусу підірвали тимчасове житло охоронців, зламали техніку, а за кожного із так званої охорони забудовника взялися окремо. Били без розбору – кулаками, ногами, палицями та навіть уламками цегли. Більше того – учасники громадського формування для прикриття використали димову завісу, а проти деяких людей застосували сльозогінний газ. Що цікаво поліцейські на місці події були, однак вони, фактично, лишились осторонь. Більше у сюжеті.

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Справедливість чи злочин – експерти про побиття охоронців представниками Нацкорпусу. ВІДЕО
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