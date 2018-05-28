Справедливість чи злочин – експерти про побиття охоронців представниками Нацкорпусу. ВІДЕО
Справедливість чи злочин – експерти про побиття охоронців представниками Нацкорпусу. ВІДЕО
Вибуховими сумішами представники Національного корпусу підірвали тимчасове житло охоронців, зламали техніку, а за кожного із так званої охорони забудовника взялися окремо. Били без розбору – кулаками, ногами, палицями та навіть уламками цегли. Більше того – учасники громадського формування для прикриття використали димову завісу, а проти деяких людей застосували сльозогінний газ. Що цікаво поліцейські на місці події були, однак вони, фактично, лишились осторонь. Більше у сюжеті.
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