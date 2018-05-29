У Будапешті в страшній ДТП постраждали 28 українців. ВІДЕО
У Будапешті в страшній ДТП постраждали 28 українців. ВІДЕО
Жахлива аварія в Угорщині. Десятки потерпілих, серед них і українці… Що ж власне сталось. З Хмельницької області їхав двоповерховий туристичний автобус Сетра у напрямку аеропорту Ферихедь, що в Угорщині. Дорога до Будапешту була нібито спокійною. Однак вже в угорській столиці все пішло шкереберть.
|
29.05.2018 | 20:45
|
29.05.2018 | 20:15
|
29.05.2018 | 19:45
|
28.05.2018 | 21:45
|
28.05.2018 | 21:30
|
28.05.2018 | 20:30
|
28.05.2018 | 19:30
|
28.05.2018 | 19:00
|
28.05.2018 | 18:00
|
28.05.2018 | 16:00
|
28.05.2018 | 14:00
|
28.05.2018 | 12:00
|
28.05.2018 | 11:00
|
27.05.2018 | 23:00
|
27.05.2018 | 22:30
|
27.05.2018 | 22:00
-
- 1 з 1030
- ››