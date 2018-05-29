У Будапешті в страшній ДТП постраждали 28 українців. ВІДЕО

Жахлива аварія в Угорщині. Десятки потерпілих, серед них і українці… Що ж власне сталось. З Хмельницької області їхав двоповерховий туристичний автобус Сетра у напрямку аеропорту Ферихедь, що в Угорщині. Дорога до Будапешту була нібито спокійною. Однак вже в угорській столиці все пішло шкереберть.