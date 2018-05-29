На Сумщині жінка хотіла відрубати голову чотирирічній дитині. ВІДЕО

На Сумщині жінка хотіла відрубати голову чотирирічній дитині. ВІДЕО

20:15 29.05.2018

На Сумщині просто посеред білого дня жінка взяла в заручники дитину - сина своєї подруги. Погрожувала відтяти хлопчику голову.

Також в огляді надзвичайних подій про таке…

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