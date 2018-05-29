Почалась нова хвиля політичних арештів в анексованому Криму. ВІДЕО

Тільки за останні кілька тижнів окупаційні правоохоронні органи затримали кількох кримськотатарських активістів. 21 травня російські силовики в балаклавах прийшли до будинків Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Чоловіки – координатори організації Кримська солідарність, що стежить за дотриманням прав людини в Криму. На подвір'я Мустафаєва працівники ФСБ загнали автозак, а в будинку Смаїлова російські силовики заблокували трьох його дітей і не пускали до них маму. Затриманих без усіляких пояснень забрали та вивезли з власних помешкань.