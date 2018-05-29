У Смілі патронатна родина взяла на виховання п’ятирічну дівчинку. ВІДЕО
У Смілі патронатна родина взяла на виховання п’ятирічну дівчинку. ВІДЕО
Батько має проблеми із законом, а мати, м’яко кажучи, нехтує батьківськими обов’язками. Звісно, що п’ятирічній донечці не місце у такій родині. Раніше дівчинка б потрапила в інтернат. І навіть страшно уявляти, як би там склалася доля дитини. Але тепер діють нові правила. Тож за малечею доглядають патронатні вихователі. Вихователі, які тимчасово опікуються дівчинкою, аби вона не знала і не бачила страшного інтернатного життя. Подробиці у сюжеті.
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