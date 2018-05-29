Військові щороку скоюють близько 20 тисяч правопорушень. – Анатолій Матіос. ВІДЕО

Створити військові суди, гарантувати захист для родин військовослужбовців та зробити так аби солдат не боявся і відчував підтримку держави. Такі головні меседжі військового прокурора Анатолія Матіоса. Він переконує в Україні необхідно якнайшвидше створити державне бюро військової юстиції.