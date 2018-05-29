Киянин врятував зниклого вболівальника з Норвегії. ВІДЕО

Після Ліги Чемпіонів Київ сколихнула новина про раптове зникнення фана Генрі з Норвегії. Чоловіка шукали: і правоохоронці, і соціальні мережі. А як виявилося згодом, Генрі на вулиці знайшов небайдужий киянин. Той «забив» на свої справи, на свій час, і, буквально, відкачував іноземця у себе вдома. Потім одразу подзвонив у поліцію.

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