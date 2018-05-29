На керівні посади в ДБР подають заявки недоброчесні кандидати. ВІДЕО

Триває відбір кандидатів на керівні посади в Державне бюро розслідувань. Уже 731 людина подала свою заявку. Наступний етап – перевірка кандидатів на доброчесність. Пройшли його ще не всі. Втім результати, кажуть активісти, вже мають невтішні. З людей зі списку, 13 виявились фігурантами журналістських розслідувань, 8 були або є фігурантами кримінальних чи адміністративних проваджень, 5 підлягають люстрації, 23 кандидати нібито мають непрозорі статки, 8 - стійкі політичні зв’язки. Серед кандидатів є й відомі прізвища.