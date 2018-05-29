Активісти вимагають звільнити представника омбудсмана Аксану Філіпішину. ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко відповів на скандальну петицію щодо захисту сімейних цінностей. Нагадаємо, палкі суперечки щодо неї виникли через вимоги активістів заборонити будь-які паради, фестивалі ЛГБТ-спільнот, заборонити всі матеріали на цю тему у ЗМІ. Мовляв, це пропаганда гомосексуалізму. У відповіді Президент найперше пояснив, що ухвалення такого рішення неможливе, адже воно суперечило б Конституції України. Прихильники традиційних цінностей продовжили свою боротьбу. Цього разу не проти ЛГБТ-спільнот, а проти конкретної людини - представника омбудсмана з питань недискримінації та гендерної рівності Аксани Філіпішиної. Більше – у сюжеті.