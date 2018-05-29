Активісти вимагають звільнити представника омбудсмана Аксану Філіпішину. ВІДЕО

Активісти вимагають звільнити представника омбудсмана Аксану Філіпішину. ВІДЕО

23:15 29.05.2018

Президент України Петро Порошенко відповів на скандальну петицію щодо захисту сімейних цінностей. Нагадаємо, палкі суперечки щодо неї виникли через вимоги активістів заборонити будь-які паради, фестивалі ЛГБТ-спільнот, заборонити всі матеріали на цю тему у ЗМІ. Мовляв, це пропаганда гомосексуалізму. У відповіді Президент найперше пояснив, що ухвалення такого рішення неможливе, адже воно суперечило б Конституції України. Прихильники традиційних цінностей продовжили свою боротьбу. Цього разу не проти ЛГБТ-спільнот, а проти конкретної людини - представника омбудсмана з питань недискримінації та гендерної рівності Аксани Філіпішиної. Більше – у сюжеті.

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Активісти вимагають звільнити представника омбудсмана Аксану Філіпішину. ВІДЕО
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