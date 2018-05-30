На Донбасі від обстрілів загинула 15-річна дівчинка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Донбасі від обстрілів загинула 15-річна дівчинка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Донбасі від обстрілів загинула 15-річна дівчинка. Дитина жила з бабусею у селищі Залізне, що поблизу Торецька
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