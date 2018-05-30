У Києві на кільцевій дорозі насмерть збили жінку. ВІДЕО
У Києві на кільцевій дорозі насмерть збили жінку. ВІДЕО
У Києві сталася чергова серйозна ДТП за участі пішохода. Сталося все вночі на кільцевій дорозі.
Оператор – М.Шинкар
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