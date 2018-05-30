У центрі столиці кишенькові злодії обікрали іноземку. ВІДЕО

Цьогоріч до України з’їхались тисячі футбольних вболівальників з усіх куточків світу. Столиця зустрічала фанатів «Реалу» і «Ліверпуля». Вболівальники приїхали подивилися фінал Ліги Чемпіонів – 2018. Та знайшлися й ті, хто вирішив нажитись на туристах. Бо ж для кишенькових злодіїв велике скупчення людей – ідеальні умови для наживи. Вболівальниця з Іспанії каже, її зухвало, просто посеред білого дня, обікрали у центрі Києва.