У центрі столиці кишенькові злодії обікрали іноземку. ВІДЕО
У центрі столиці кишенькові злодії обікрали іноземку. ВІДЕО
Цьогоріч до України з’їхались тисячі футбольних вболівальників з усіх куточків світу. Столиця зустрічала фанатів «Реалу» і «Ліверпуля». Вболівальники приїхали подивилися фінал Ліги Чемпіонів – 2018. Та знайшлися й ті, хто вирішив нажитись на туристах. Бо ж для кишенькових злодіїв велике скупчення людей – ідеальні умови для наживи. Вболівальниця з Іспанії каже, її зухвало, просто посеред білого дня, обікрали у центрі Києва.
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