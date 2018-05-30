Київська поліція повідомила деталі жахливої загибелі 4-річної дитини. ВІДЕО

Трагедія сталася напередодні на вулиці Гната Юри. Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Коли правоохоронці отримали це повідомлення, на місце виклику відразу прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, медики.

"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві