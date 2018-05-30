У Дніпрі горіла обласна клінічна лікарня, рятувальники проводили евакуацію. ВІДЕО

30 травня о 00:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: місто Дніпро, Соборний район, площа Соборна, Комунального закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова».

За вказаною адресою відразу було направлено чергові відділення державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що місце займання знаходиться в одній із палат на 7-му поверсі у відділенні для хворих чорнобильського контингенту.

Під час ліквідації пожежі із сусідньої палати вогнеборцями врятовано жінку 1956 року народження, яка перебувала на лікуванні.

Жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння переведено до реанімаційного відділення.

Під час пожежі з 6-го, 7-го та 8-го поверхів рятувальники спільно з медпрацівниками вивели на свіже повітря 92 чоловіка.

Загальна площа пожежі становить 30 м2 .

Загиблих немає.

Пожежу ліквідовано о 01:29.

До ліквідації залучалося 56 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС у Дніпропетровській області на чолі з начальником Головного управління полковником служби цивільного захисту Андрієм Кульбачем.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області