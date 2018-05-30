У Луцьку п’яна як чіп жінка-водій покусала інспектора поліції. ВІДЕО

30 травня, близько 03-ої години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.

При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.



У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2, 95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми.



За це отримала відповідний протокол.

Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.

В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився. За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області