Посадовця Хмельницької міськради підозрюють в смертельній ДТП. ВІДЕО
Посадовця Хмельницької міськради підозрюють в смертельній ДТП. ВІДЕО
Трагічна ДТП сталася на Хмельниччині. Вночі на в’їзді у місто зіткнулися легковик Ніссан та вантажівка КАМАЗ з деревом.
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