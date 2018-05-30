У Києві з кафе вигнали дівчину з інвалідністю. ВІДЕО

Затишна кав’ярня в історичному центрі Києва – на Подолі - одразу сподобалась Людмилі Глушко. До закладу зайшла. Але посмакувати кави їй не вдалося. Офіціант у грубій формі дівчину попросив піти. Бо вона має ДЦП. Подробиці у сюжеті.