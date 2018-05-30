У Дніпрі зайнялася лікарня з десятками пацієнтів. ВІДЕО
У Дніпрі зайнялася лікарня з десятками пацієнтів. ВІДЕО
Соборна Площа. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова. Пізня ніч. На сьомому поверсі працівники мед закладу раптом відчули характерний запах диму. Почали перевіряти, що могло статись. І жахнулись, коли відчинили двері третьої палати. Звідти пломенів вогонь…
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