Олега Сенцова вийшли підтримати у багатьох країнах світу. ВІДЕО
Олега Сенцова вийшли підтримати у багатьох країнах світу. ВІДЕО
Глобальна акція у підтримку Олега Сенцова ще попереду. На початку червня мітинги пройдуть в 35 містах у 19 країнах. Принаймні про свої наміри вже заявили у Гамбурзі, Берліні, Вроцлаві, Лісабоні, Лондоні, Парижі…
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