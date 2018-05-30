Олега Сенцова вийшли підтримати у багатьох країнах світу. ВІДЕО

Глобальна акція у підтримку Олега Сенцова ще попереду. На початку червня мітинги пройдуть в 35 містах у 19 країнах. Принаймні про свої наміри вже заявили у Гамбурзі, Берліні, Вроцлаві, Лісабоні, Лондоні, Парижі…