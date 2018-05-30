В Україні заблокували ще 192 сайти. ВІДЕО
В Україні заблокували ще 192 сайти. ВІДЕО
Нові блокування. В Україні знову обмежили доступ до сотні сайтів. Президент України підписав відповідний Указ. Увів у дію оновлені санкції Ради нацбезпеки і оборони України. Тепер же, українські інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати ще 192 сайти. До нового переліку увійшли сторінки: першого каналу, РТР-планети, РІА-новини та інших пропагандистських російських медіа. Водночас, правозахисників обурив Указ Президента. Запевняють, що такі методи блокування, незаконні. Обмежувати доступ потрібно виключно за рішенням суду.
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