1,5 мільярда гривень – стільки з початку 2018 року вже стягнули із боржників аліментів. ВІДЕО

Зокрема 117 000 боржників уже отримали заборони на виїзд закордон, керування автомобілем чи користування зброєю та полювання. Ще на близько 17 000 порушників склали протоколи та відправили виконувати суспільно корисні роботи, а понад 10 000 аліменщиків наразі оголошено у розшук. Всього ж у публічному реєстрі неплатників аліментів наразі значиться майже 200 000 боржників. Більше у сюжеті.