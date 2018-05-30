У Сумській колонії засуджені працюють без спеціального одягу. ВІДЕО

Разом з тим, жодний із працюючих не зміг назвати скільки він заробляє. Адміністрація була привітною і начебто, недоліки не приховувала. На всі запитання просто розводила руками та відповідала одне -їм не вистачає грошей. Але разом з тим, монітори побачили проблеми, які можна вирішити і без значних витрат.