У Сумській колонії засуджені працюють без спеціального одягу. ВІДЕО
У Сумській колонії засуджені працюють без спеціального одягу. ВІДЕО
Разом з тим, жодний із працюючих не зміг назвати скільки він заробляє. Адміністрація була привітною і начебто, недоліки не приховувала. На всі запитання просто розводила руками та відповідала одне -їм не вистачає грошей. Але разом з тим, монітори побачили проблеми, які можна вирішити і без значних витрат.
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