У Луцьку п’яна водійка покусала поліцейського. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Неприємна колізія між водійкою та патрульним поліцейським сталася у Луцьку. Пізно ввечері на вулиці Героїв УПА жінка зупинила свій мікроавтобус Опель на перехресті. Правоохоронці вирішили перевірити чи не потрібна кермувальниці допомога. Натомість виявили, що вона п’яна. 31-річна жінка із правоохоронцями поводила себе агресивно, стала штурхатися, кричати, а в якийсь момент схопила поліцейського за руку та вкусила його.