У Черкасах та Києві діти випали з вікон. ВІДЕО

У Черкасах 6-річна дівчинка випала з вікна. Дитина вилізла на підвіконна, оперлася на москітну сітку та впала з вікна багатоповерхівки. Дівчинка отримала численні травми. Наразі вона перебуває у дитячій лікарні. Аналогічний випадок стався і у Святошинському районі Києва.