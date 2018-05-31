У Черкасах та Києві діти випали з вікон. ВІДЕО
У Черкасах та Києві діти випали з вікон. ВІДЕО
У Черкасах 6-річна дівчинка випала з вікна. Дитина вилізла на підвіконна, оперлася на москітну сітку та впала з вікна багатоповерхівки. Дівчинка отримала численні травми. Наразі вона перебуває у дитячій лікарні. Аналогічний випадок стався і у Святошинському районі Києва.
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