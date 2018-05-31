У Києві водій автобуса помер прямо на маршруті. ВІДЕО
У Києві водій автобуса помер прямо на маршруті. ВІДЕО
Раптова смерть за кермом. У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявська водій автобуса помер прямо на маршруті. Очевидці кажуть, чоловіку різко стало зле, у салоні на той час нікого не було. Поліцейські утримуються від коментарів. Більше у сюжеті.
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