В Ужгороді п’яний водій тікав від патрульних на спущених колесах. ВІДЕО

Вражаюча погоня. В Ужгороді патрулюючи вулиці міста правоохоронці помітили автомобіль Шкода, водій якого порушив правила дорожнього руху – неправильно припаркувався. Коли ж чоловік втямив, що до нього наближаються правоохоронці, натис на газ та почав тікати. Патрульні за ним…