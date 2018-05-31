В Ужгороді п’яний водій тікав від патрульних на спущених колесах. ВІДЕО
В Ужгороді п’яний водій тікав від патрульних на спущених колесах. ВІДЕО
Вражаюча погоня. В Ужгороді патрулюючи вулиці міста правоохоронці помітили автомобіль Шкода, водій якого порушив правила дорожнього руху – неправильно припаркувався. Коли ж чоловік втямив, що до нього наближаються правоохоронці, натис на газ та почав тікати. Патрульні за ним…
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