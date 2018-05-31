У Харківській області двоє молодиків катували односельця. ВІДЕО
У Харківській області двоє молодиків катували односельця. ВІДЕО
У СІЗО посадили двох друзів, їх підозрюють у катуванні. Молодики, яким 20 та 21 рік, влаштували справжню вендету для свого 16-річного односельчанина. А все тому що, їм здалося, хлопець щось в них вкрав.
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