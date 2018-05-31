Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів. ВІДЕО
Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів. ВІДЕО
Боротьба за справедливість не просто благородна, а ще дуже складна справа. В демократичному суспільстві таких борців за правду не мало. Втім, де межа між законною боротьбою і звичайним свавіллям - іноді зрозуміти дійсно важко.
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