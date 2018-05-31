Реакція світу на спецоперацію СБУ щодо вбивства Бабченка. ВІДЕО

Воскресіння Бабченка викликало досить неоднозначну реакцію як в Україні, так і закордоном. Зокрема, міжнародна організація «Репортер без кордонів» обурені інсценуванням вбивства журналіста. Глава Міністерства закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс розкритикував інсценування вбивства журналіста. І заявив – ми не повинні боротися з фейковими новинами за допомогою інших фейкових новин. Такої ж думки представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір.