Поліція збільшує кількість патрулів на дорогах. ВІДЕО

За статистикою у середньому в Україні щодоби внаслідок ДТП гине 8 людей, а 92 травмуються. Серед найпоширеніших причин аварій – перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил перетину перехресть, недотримання безпечної дистанції і звісно алкоголь. І попри те, що за даними правоохоронців в цьому році кількість ДТП в порівнянні з 2017 менша маже на 15 відсотків, у керівництві Нацполіції вирішили вивести на дороги додаткові патрулі, аби контролювати порушників.