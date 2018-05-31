Поліція збільшує кількість патрулів на дорогах. ВІДЕО
Поліція збільшує кількість патрулів на дорогах. ВІДЕО
За статистикою у середньому в Україні щодоби внаслідок ДТП гине 8 людей, а 92 травмуються. Серед найпоширеніших причин аварій – перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил перетину перехресть, недотримання безпечної дистанції і звісно алкоголь. І попри те, що за даними правоохоронців в цьому році кількість ДТП в порівнянні з 2017 менша маже на 15 відсотків, у керівництві Нацполіції вирішили вивести на дороги додаткові патрулі, аби контролювати порушників.
|
31.05.2018 | 23:15
|
31.05.2018 | 22:45
|
31.05.2018 | 22:15
|
31.05.2018 | 21:50
|
31.05.2018 | 21:45
|
31.05.2018 | 21:15
|
31.05.2018 | 20:40
|
31.05.2018 | 20:15
|
31.05.2018 | 07:40
|
31.05.2018 | 07:20
|
31.05.2018 | 07:00
|
31.05.2018 | 06:45
|
31.05.2018 | 06:30
|
30.05.2018 | 23:15
|
30.05.2018 | 22:45
|
30.05.2018 | 22:15
-
- 1 з 1032
- ››